الأرصاد: طقس مستقر بأغلب الأنحاء وفرص ضعيفة لسقوط أمطار على القاهرة

كتب ــ محمود راغب

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه بعد أن شهدت أنحاء متفرقة من البلاد سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون الأجواء اليوم مستقرة على أغلب الأنحاء.

وتابعت هيئة الأرصاد: يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتكون درجات الحرارة العظمى المتوقعة علي مناطق الجمهورية :-

🔹القاهرة الكبرى والوجه البحرى 22 درجة مئوية

🔹السواحل الشمالية 22 درجة مئوية

🔹جنوب سيناء 25 درجة مئوية

🔹شمال الصعيد 23 درجة مئوية

🔹جنوب الصعيد 25 درجة مئوية

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تبقى الأجواء باردة ليلا على أغلب الأنحاء كذلك في الساعات الأولى من الصباح الباكر، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر .

وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرفة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.