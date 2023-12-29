اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:46 ص
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افتتاح مسجدين فى مدينة بنى سويف ومركز إهناسيا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 06:00 ص
افتتاح مسجدين فى مدينة بنى سويف ومركز إهناسيا الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة، مسجدين أحدهما بمدينة بنى سويف والآخر بمركز إهناسيا ،ضمن 21 مسجد سيتم افتتحهم اليوم .
 
وتفتتح مديرية أوقاف بنى سويف  مسجد الفاروق بقرية منيل غيضان التابعة لمركز إهناسيا ، بعد تطويره واحلاله وتجديدة ، كما سيتم افتتاح مسجد كامل مجاهد بمدينة بنى سويف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
 
أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح  (21) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه.
 
 






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