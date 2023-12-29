افتتاح مسجدين فى مدينة بنى سويف ومركز إهناسيا

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة، مسجدين أحدهما بمدينة بنى سويف والآخر بمركز إهناسيا ،ضمن 21 مسجد سيتم افتتحهم اليوم .

وتفتتح مديرية أوقاف بنى سويف مسجد الفاروق بقرية منيل غيضان التابعة لمركز إهناسيا ، بعد تطويره واحلاله وتجديدة ، كما سيتم افتتاح مسجد كامل مجاهد بمدينة بنى سويف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح (21) مسجدًا اليوم الجمعة ، منها (15) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(6) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (438) مسجدًا منها (337) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(101) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 29/ 12/ 2023 م عدد (11460) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و(654) مليون جنيه.