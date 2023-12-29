استمرار رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع قرى ومراكز كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز ومدن كفر الشيخ، اليوم الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، انتشار المعدات، لإزالة وتصريف مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها مدن وقرى المحافظة المختلفة خلال اليومين الماضيين، ونتج عنها تراكم مياه الأمطار في الشوارع، واضطراب حركة الصيد بمياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس، والمزارع السمكية، وقيام السائقين بتخفيف السرعات على الطرق المختلفة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، أجهزة المحافظة بسرعة إزالة مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع وأفنية المدارس والمعاهد الأزهرية والطرق والأنفاق، والعمل على مدار الساعة إزالة آثار مياه الأمطار الغزيرة من الشوارع والميادين، ومتابعة الموقف أولا بأول خاصة مع استمرار سوء الأحوال الجوية اليوم الجمعة.

كما قرر المحافظ، استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة المختلفة، خلال هذه الفترة لمواجهة التغيرات المناخية السيئة، مشدداً علي مواصلة جهود العمل الميداني لشفط المياه من الشوارع بجميع المدن والقرى، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، ومراجعة سلامة خطوط الكهربائية والغاز الطبيعي، والتواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة للإخطار عن أي حالات طارئة.

وكانت الأحوال الجوية الغير مستقرة والأمطار التي تعرضت لها المحافظة خلال اليومين الماضيين قد أدت إلي ارتفاع الأمواج في مياه البحر المتوسط، ورست العديد من المراكب بميناء الصيد، وعلى شواطئ بوغاز البرلس، وبحيرة البرلس، وقري مطوبس المطلة على البحر المتوسط، ونهر النيل والقرى المطلة على البحر المتوسط بمطوبس وبلطيم، ومدينة برج البرلس، نظرا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، مما يعرض المراكب والصيادين للخطر.



جانب من رفع مياه الأمطار