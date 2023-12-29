استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته رصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الخليل

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استشهد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الجمعة/، جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب عمرو عبدالفتاح أبو حسين عند مدخل واد الشاجنة شرق مدينة دورا.



كان جيش الاحتلال أطلق النار على شاب داخل مركبته، وتركته ينزف دون تقديم العلاج له، كما اعتدت على عدد من الصحفيين الفلسطينيين بالضرب المبرح وأصابتهم برضوض، وحطمت معداتهم، واستولت على كاميراتهم وأجهزتهم الخلوية، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة.



وقالت قوات الاحتلال إن الشاب حاول دهس عدد من الجنود فى المنطقة.