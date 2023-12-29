استخدام تقنية "الطباعة 3D" لاستئصال ورم بالفك بسوهاج الجامعى لأول مرة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة جراحة الوجه والفكين بقسم الجراحة العامة بمستشفى سوهاج الجامعى القديم، نجحت لأول مرة على مستوى صعيد مصر فى استخدام تقنية "الطباعة ثلاثية الأبعاد" لاستئصال ورم بالفك، مؤكداً على أن هذا النجاح يضاف إلى سلسلة النجاحات التى تحققها المستشفى الجامعى، ويبرهن على مهارة وحرفية الأطباء فى التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة وعالية الخطورة.

من جانبه قال الدكتور مجدى القاضى عميد كلية الطب البشرى، أن مريضة كانت تعانى من ورم فى الجزء الأيمن من الفك السفلى وتآكل جسمى بالفك حتى المفصل، فتقرر على الفور إجراء تدخل جراحى لاستئصال الورم مع الحفاظ على العملية الطبيعية للفك، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة طبية متخصصة فى هذا النوع من الجراحات الدقيقة من أعضاء ومعاونى هيئة التدريس بالكلية لعمل اللازم طبياً تضمنت الدكتور كمال الشرقاوى رئيس قسم الجراحة العامة، وأستاذ جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد جابر حسانين أستاذ جراحة الوجه والفكر وتقويم الأسنان، والدكتور طارق فتوحى، الدكتور إسلام عامر.

أما الدكتور اسلام عامر أوضح أن العملية أجريت باستخدام تقنية حديثة لأول مرة فى صعيد مصر وهى الطباعة ثلاثية الأبعاد للفك الصناعى، واستغرقت قرابة الثمان ساعات متواصلة دون توقف، حيث تقرر دخول المريضة بعد تجهيزها وعمل التقييم الطبى اللازم، لافتاً أن التدخل الجراحى تم بواسطة الدكتور أحمد جابر حسانين، والدكتور حاتم عادل، والدكتور محمود فهمى، حيث أسفرت الجهود عن نجاح العملية واستقرار حالة المريضة.