اختتام فعاليات القوافل التعليمية بدمنهور وأبو حمص فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

تختتم فعاليات القوافل التعليمية التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، لمراجعة المواد الدراسية الخاصة بالشهادات العامة، بالتزامن مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتضم القوافل التعليمية مراجعة مواد الشهادتين الإعدادية والثانوية بشكل مجانى، وذلك بمجمع دمنهور الثقافي ومركز شباب أبو حمص .

وتأتى هذه القوافل التعليمية برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

من جانبه أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أهمية الدور الذي تقوم به القوافل التعليمية في تقديم خدمة تعليمية مجانية وتدريب الطلاب على أساليب الامتحانات، مشيرا إلى التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والإدارة العامة للقوافل التعليمية بوزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية بالمحافظة، لتكثيف عمل القوافل بالمحافظة بالعديد من المراكز لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القوافل التعليمية المجانية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن القوافل التعليمية تضم نخبة من الخبراء والمعلمين المتميزين في المواد التعليمية بالوزارة سواء للمرحلة الإعدادية أو الثانوية لتدريب طلاب الشهادتين على المناهج الدراسية وأساليب الامتحانات.

كما أكد الدكتور إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب بالبحيرة ،على التعاون والتنسيق التام بين كافة الجهات لتسهيل عمل القوافل وتوفير كافة سبل الراحة أمام أعضائها وخروجها بالشكل اللائق بمحافظة البحيرة وتحقيق أهدافها المرجوة منها.