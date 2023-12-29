اليوم السابع
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الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:13 ص
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إنجازات مديرية الأوقاف بالأقصر عام 2023.. افتتاح 13 مسجدا

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 05:00 ص
إنجازات مديرية الأوقاف بالأقصر عام 2023.. افتتاح 13 مسجدا وزارة الأوقاف
الأقصر – أحمد مرعى

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سلسلة من النجاحات حققتها مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر على مدار العام الماضي 2023،  وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
 
ومن جانبه كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، حصاد الأنشطة الدعوية والإدارية بالمديرية على مدار العام الماضى.
 
أولاً : القطاع الدعوى
 
اعتماد عدد 629 مسجد ومكتبة عامة للمشاركة فى البرنامج الصيفى التثقيفي  للطفل.
 
اعتماد 29 مسجد لأداء الدروس المنهجية.
 
اعتماد عدد 1 مقرأة نموذجية بأوقاف الأقصر.
 
اعتماد عدد 117  مقرأة عامة للجمهور.
 
اعتماد عدد 12 مقرأة للأئمة.
 
عقد 1256 جلسة مقرأة أعضاء.
 
اعتماد 272 مساجد لعقد فعاليات مجالس الإقراء.
 
اعتماد 41 مسجد لعقد فعاليات برنامج المنبر الثابت.
 
عقد فعاليات 28 أسبوع ثقافي بأوقاف الأقصر.
 
تسليم العمل لـ 3 مدير إدارة جدد.
 
عقد 340 جلسة مقرأة الأئمة.
 
عقد 5154  جلسة مقرأة جمهور.
 
عقد 44 جلسة مقرأة نموذجية.
 
عقد 33600 قافلة دعوية
 
عقد 33600 درس راحة
 
عقد 44388 جلسه برنامج صيفى للطفل
 
عقد 14796 جلسه برنامج تثقيفي للطفل
 
عقد 1305 درس من برنامج  الدروس المنهجية
 
عقد 372 جلسة من برنامج مجالس الإقراء
 
عقد 1208 جلسة من جلسات برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر والأوقاف
 
عقد 859 ندوة من ندوات مجلس الإفتاء
 
عقد 112 محاضرة من محاضرات الأسبوع الثقافي
 
عقد 85 ندوة تثقيفية بالاشتراك مع قصور الثقافة
 
عقد 100800 درس دينى
 
تسيير 12 قافلة متنوعة إلى مساجد محافظة الأقصر
 
تسيير  قافلة دعوية بمدينة أبوسمبل بأسوان
 
إطلاق عدد 5 حملات كبرى لنظافة وتعقيم المساجد
 
اعتماد عدد 90 مسجد لعقد دروس النشء بها
 
اعتماد عدد 100 مسجد لعقد دروس السيدات بها
 
اعتماد عدد 1274 مسجد لأداء صلاة الأعياد بها
 
اعتماد عدد 54 ساحة عامة لأداء صلاة الأعياد بها
 
اعتماد عدد 202 مصلى سيدات لأداء صلاة الأعياد بها
 
حصول عدد 3 مساجد بالمديرية على شهادة الجودة
 
عقد 29 ندوة بالملتقى الفكري في شهر رمضان
 
تركيب عدد 4560 موفر مياه بالمساجد
 
عقد عدد 1 سهرة رمضانية بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضه
 
عقد عدد 3 سهرة رمضانية بالاشتراك مع قصر الثقافة بالأقصر
 
انعقاد الاسبوع القرآني الأول بالمديرية
 
عقد عدد 6 أمسيات قرآنية تزامنا مع انعقاد الاسبوع القرآني
 
ثانيا: افتتاح المساجد
 
افتتاح  13 مسجدا
 
1:ـ افتتاح مسجد العبادين بقامولا بالقرنه فى جمعه 10/3/2023
 
2:ـ افتتاح مسجد التقوى بالطود البلد بالطود فى جمعه 17/3/2023
 
3:ـ افتتاح مسجد الشيخ موسى باللاقالته بالقرنه فى جمعه 24/3/2023
 
4:ـ افتتاح مسجد ابوبكر الصديق بالرياينه بارمنت فى جمعه 31/3/2023
 
5:ـ افتتاح مسجد السلام بقرية ابوقليعى بارمنت فى جمعه 31/3/
 
6:ـ افتتاح مسجد الشيخ موسى بالزينيه بحرى بالزينيه فى جمعه 7/4/2023
 
7:ـ افتتاح مسجد الهجرة بالحواكم بالبياضيه  فى جمعة 23/6/2023
 
8:ـ افتتاح مسجد نور الدين بقرنة مرعى بالقرنه فى جمعة 7/7/2023
 
9:ـ افتتاح مسجد الفاروق بنجع الرزقه بالبعيرات بالقرنه فى جمعة 7/7/2023
 
10:ـ تم افتتاح مسجد التقوى بقرية الروافعه الغربيه بالبياضيه في جمعة 1/9/2023
 
11:ـ تم افتتاح مسجد حسن على عطيه بالبعيرات بالقرنه  في جمعة 29/9/ 2023
 
12:ـ افتتاح مسجد فاطمه الزهراء بالشغب باسنا في جمعة 24/11/2023
 
13:ـ افتتاح مسجد العطاطوه بالرياينه بارمنت  في جمعة 1/12/2023
 
13:ـ افتتاح مسجد الفتح طافوره بالبغدادى بالبياضيه في جمعة 15/12/2023
 
ـ فرش المساجد
 
1: فرش عدد53 مسجد بسجاد المحراب الجديد بمساحه تقدر184903 متر
 
1:ـ فرش مسجد الحسين بالمحاميد بحرى بارمنت  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه 116  متر
 
2:ـ فرش مسجد محمد ابراهيم سليمان بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  387متر
 
3:ـ فرش مسجد الشيخ عامر العتيق بقامولا بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه    103متر
 
4:ـ فرش مسجد العمده جابر بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  220  متر
 
5:ـ فرش مسجد الشيخ عابد بالمدامود بالزينيه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  103   متر
 
6:ـ فرش مسجد الامام الرفاعى بنجع العرب باسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحة  240 متر
 
7:ـ فرش مسجد العتيق ـ الحاج خليفه بنجع دياب بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  246متر
 
8:ـ فرش مسجد النبابته بالرياينه بارمنت بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  270 متر
 
9:ـ فرش مسجد السلام بالدير باسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   160 متر
 
10:ـ فرش مسجد الشيخ سعيد بالمريس بالطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه    200متر
 
11:ـ فرش مسجد النور بالزنيقه باصفون باسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   194  متر
 
12:ـ فرش مسجدالعتيق بالطراخين بالطود بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   250   متر
 
13:ـ فرش مسجدابورجب بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   255   متر
 
14:ـ فرش مسجدالرحمن بالهنادى باسنا بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه    146 متر
 
15:ـ فرش مسجدالشيخ مرسى بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   695متر
 
16:ـ فرش مسجدالشيخ خليفه بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   205  متر
 
17:ـ فرش مسجد النصر بالفاخوره بمنشاة العمارى بمدينة الاقصر  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه      296 متر
 
18:ـ فرش مسجد عباد الرحمن بالملاحه بالقرنه  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   267 متر
 
19:ـ فرش مسجد ال جامع بالنمسا باسنا  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه    84 متر
 
20:ـ فرش مسجد الصالحين بالقرنه  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   321 متر
 
21:ـ فرش مسجد السواكنيه بالنمسا باسنا  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  352  متر
 
22:ـ فرش مسجد العتيق بالخضيرات بالبغدادى بالبياضيه  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  344 متر
 
23:ـ فرش مسجد العبادين بقامولا بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  105  متر
 
24:ـ فرش مسجد التقوى نجع حسان بالزينيه قبلى بالزينيه  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه    251  متر
 
25:ـ فرش مسجد الرحمن ـ على عطيه ـ بشرق السكه بمدينة الاقصر  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   98  متر    
 
26:ـ  فرش مسجد الخليل ـ خليل العمارى ـ بالكرنك بمدينة الاقصر  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه    173متر
 
27:ـ فرش مسجد التقوى بالطود البلد بالطود  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   404   متر
 
28:ـ فرش مسجد الشيخ موسى باللاقالته بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  264   متر
 
29:ـ فرش مسجد السلام شرق مستشفى بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   220 متر
 
30:ـ فرش مسجد الرحمن الرواجح  بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  292  متر
 
31:ـ فرش مسجد الرحمن العبابده بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   206 متر
 
32:ـ فرش مسجد السلام بابوقليعى  بارمنت  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   294 متر
 
33:ـ فرش مسجد ابوبكرالصديق بالرياينه بارمنت بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه  108 متر
 
34:ـ فرش مسجد الشيخ موسى بالزينيه بحرى بالزينيه  بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه 499 متر
 
35:ـ فرش مسجد المسطحات بمدينة الاقصر بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   64 متر
 
36:ـ فرش مسجد ال البيت بجزيرة القرنه بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   270 متر
 
37ـ فرش مسجد الهدى بالقرنه بالسجاد الجديد الوارد من الوزاره بمساحه   160 متر
 
38:ـ فرش مسجد العتيق بكورنيش النيل باسنا بسجاد المحراب الجديد بمساحة  340 متر 
 
39:ـ فرش مسجد اللواء بالبعيرات بالقرنه بسجاد المحراب الجديد بمساحة  334 متر 
 
40:ـ فرش مسجد سيد الشهداء ـ حمزه ـ  بالقرنه بسجاد المحراب الجديد بمساحة  168  متر 
 
41:ـ فرش مسجد حسن على عطيه  بالبعيرات بالقرنه بسجاد المحراب الجديد بمساحة  216 متر 
 
42:ـ فرش مسجد الشيخ الطيب بقامولا بالقرنه بمساحه 108 متر بسجاد المحراب الجديد
 
43:ـ فرش مسجد الانوار المحمديه بالبعيرات بالقرنه بمساحه 137متر بسجاد المحراب الجديد
 
44:ـ فرش مسجد العومى بقامولا بالقرنه بمساحه 140 متر بسجاد المحراب الجديد
 
45:ـ فرش مسجد العطاطوه بالرياينه بارمنت بمساحة 300 متر بسجاد المحراب الجديد
 
46:ـ فرش مسجد العبابده بالعديسات قبلى بالطود بمساحة 315 متر بسجاد المحراب الجديد
 
47:ـ فرش مسجد احمد عبدالكريم بالمحاميد قبلى بارمنت بمساحة 99 متر بسجاد المحراب الجديد
 
48:ـ فرش مسجد على بن ابى طالب بالغواربه بمساحة 157 متر بسجاد المحراب الجديد
 
49:ـ فرش مسجد العنانيه بالنمسا بمساحة 260متر بسجاد المحراب الجديد
 
50:ـ فرش مسجد ابوجوهر بالطود بمساحة 235 متر بسجاد المحراب الجديد
 
51 :ـ فرش مسجد الرواجح الجديده بالقرنه بمساحة    249 متر بسجاد المحراب الجديد
 
52 :ـ فرش مسجد العتيق بالشغب باسنا بمساحة  245 متر بسجاد المحراب الجديد
 
53 :ـ فرش مسجد السيول بالضبعيه بالقرنه بمساحة  411  متر بسجاد المحراب الجديد
 
رابعا:ـ المسابقات القرانيه والعلميه
 
1:ـ تم عقد عدد 24 مسابقه تقدم لها عدد 1149 متسابق
 
خامسا :ـ التدريب
 
1:- عقد عدد 4 برامج تدريبيه مختلفه تم فيها تدريب عدد 226  امام
 
سادسا :ـ الثقيف والمشاركه المجتمعيه
 
1:ـ مشاركه المديريه فى عدد 8 فعاليات عامه
 
 
 
سابعا :ـ القطاع الهندسى
 
1:ـ تم استلام عدد 7 عمليات احلال وتجديد مساجد
 
1:ـ تم استلام عدد 7عمليات صيانه وترميم مساجد
 
1 : ـ جارى العمل بعدد 6عمليات احلال وتجديد مساجد
 
1:ـ  جارى العمل بعدد 4 عمليات صيانه وترميم مساجد
 
ثامنا:ـ البر والخيرات وخدمة المجتمع
 
1:ـ قيام المديريه باهداء محافظه الاقصر ممثله فى مديريه التضامن الاجتماعى عدد 17 طن لحوم
 
 من مشروع لحوم صكوك الاضاحى والاطعام لتوزيعها على المستحقين من الاسر الاولى بالرعايه
 
2:ـ قيام المديريه باهداء محافظه الاقصر ممثله فى مديريه التضامن الاجتماعى عدد   90  طن  سكر لتوزيعها على الاسر الاولى بالرعايه
 
3:ـ قيام المديريه باهداء محافظه الاقصر ممثله فى مديريه التضامن الاجتماعى عدد 90 طن أرز لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
 
4:ـ قيام المديرية بإهداء محافظة الأقصر ممثلة فى مديرية التضامن الإجتماعى عدد 30 طن مكرونة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية
 
تاسعا:ـ الزى والعمامة الأزهرية
 
1 :ـ قيام المديرية بتوزيع عدد 1017 عمامة أزهرية للأئمة بالمديرية
 
2:ـ قيام المديرية بتوزيع عدد 628 زى أزهرى للأئمة بالمديرية
 
عاشرا:ـ الكتب والمطبوعات .
 
1:ـ قيام المديريه باهداء الساده الائمه بها عدد120 نسخه من كتاب المختصر الشافى 
 
2:ـ قيام المديريه بتسليم جامعة الاقصر عدد 1 نسخه من موسوعة الثقافة الاسلاميه
 
3:ـ قيام المديريه باهداء كليه البنات الازهريه بطيبه عدد 5  نسخه من كتاب المختصر الشافى  
 
4:ـ قيام المديريه باهداء المنطقه الازهريه بالاقصر عدد 10نسخ من كتاب المختصر الشافى .
 
5:ــ قيام المديريه باهداء منطقه الوعظ بالاقصر عدد 20 نسخ من كتاب المختصر الشافى
 
6:ـ قيام المديريه باهداء جامعه الاقصر عدد 11 نسحه من كتاب المختصر الشافى  
 
7:ـ تسليم عدد 8مصحف شريف وعدد 5 نسخ من كتاب اخلاقنا وعدد 3 نسخ من كتاب التيسير فى الحج  للفائزين فى مسابقتى حج مبرور والروضه النبويه
 
حادى عشر:ـ التقييم ورعايه العاملين
 
1:ـ اصدار عدد 171  قرار احاله للتقاعد
 
2:ـ منح عدد 23 موظف بالمديريه قرض حسن
 
3:ـ اصدار عدد  14بطاقه رعايه صحيه
 
4:ـ منح العلاوه التشجيعيه لعدد  432 من الموظفين
 
ثانى عشر  :ـ المتابعه والتقويم
 
1:ـ اصدار عدد إخطار 577 عقاب لبعض العاملين بالمديرية
 
2:ـ قيام مدير المديرية بعدد 15 جولة ميدانية للمرور على المساجد والعاملين بها
 
3:ـ عقد عدد 83 إجتماع مع قيادات الدعوة بالمديرية بغرض المتابعة
 






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