إعدام 1176 كيلو من أغذية متنوعة و666 لتر عصائر وألبان فاسدة بالدقهلية.. صور

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 193 محضراً و سحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1176 كيلو من أغذية متنوعة و 666 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.