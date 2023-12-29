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إذاعة الاحتلال الإسرائيلي: انضمام لواء سابع للقتال في معارك خان يونس

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 09:27 ص
إذاعة الاحتلال الإسرائيلي: انضمام لواء سابع للقتال في معارك خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، انضمام لواء سابع للقتال في معارك خان يونس، موضحة أن اللواء هو لواء مظليين.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته قصف مناطق واسعة من محافظة خان يونس، وتحديدا المنطقة الشرقة منها.

وارتفع عدد شهداء عائلة العموري في منطقة الفخاري شرق خان يونس، التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

 

 







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اسرائيل




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