أوقاف كفر الشيخ: افتتاح مسجد بسيدى سالم والالتزام بالخطبة الموحدة.. صور

كفر الشيح- محمد سليمان

أعلن الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، عن افتتاح مسجد فرش السخاوي البحري، التابعة لإدارة سيدي سالم المركزي، وسط تواجد كبير من قيادات مديرية الأوقاف، والدكتور عبد القادر بسيوني، مدير إدارة الدعوة، وإدارة غرب سيدي سالم، وأهالي سيدي سالم.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة التي حددتها وزارة الأوقاف،" الإعتداء على المال العام والحق العام"، ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد، وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



الحضور اثناء افتتاح المسجد



جانب من الحضور من رجال الأوقاف