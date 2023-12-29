أكثر من 62 مليون مواطن مستفيد من خدمة الغاز بالمنزل.. تفاصيل

كتبت مروة الغول

تتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل بديلاً عن البوتاجاز، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة لإحداث نوع من العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتقليل أعباء استخدام اسطوانة البوتاجاز على المواطنين.

وساهمت خطط توصيل الغاز الطبيعى المنفذة خلال عام 2023 في رفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية مما يرفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن ويزيد من الوفر المتحقق في استهلاك أسطوانات البوتاجاز التي تدعمها الدولة، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.

تساهم وزارة البترول ، في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجًا، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز.

يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية، وارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها إلى 404 قرية تخدم مليون و600 ألف أسرة، وجار تنفيذ اعمال مد شبكات الغاز الطبيعى إلى نحو 537 قرية أخرى، يأتي ذلك انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة

ووصلت الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و58 مصنعًا.

انطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة