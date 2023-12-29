أطعمة احرص عليها فى الشتاء.. خضراوات تقوى المناعة

كتبت إيناس البنا

مع الانخفاض التدريجى في درجة الحرارة وقدوم فصل الشتاء، يميل جسمنا إلى فقدان الحرارة، لذلك نحتاج إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على دفء أجسامنا.

وفقا لموقع " ndtv "، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة في الحفاظ على دفء الجسم عن طريق زيادة النشاط الأيضي وتوفير العناصر الغذائية الأساسية.

8 أطعمة تساعد على تدفئة الجسم في الشتاء:

1. الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على زيادة الحرارة الداخلية ويعزز الدورة الدموية، مما يبقيك دافئًا، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد في عملية الهضم.

2. الكركم

يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركمين، والذي له خصائص دافئة ويساعد على تقليل الالتهاب، كما أنه يدعم وظيفة المناعة ويساعد في عملية الهضم.

3. القرفة

القرفة تساعد على تحسين الدورة الدموية وتوفر الدفء للجسم، كما أن له خصائص مضادة للجراثيم ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

4. الثوم

يمتلك الثوم خصائص توليد الحرارة، مما يعني أنه يولد الحرارة في الجسم. كما أنه يعزز جهاز المناعة وله آثار مضادة للالتهابات.

5. الفلفل الحار

يحتوي الفلفل الحار على الكابسيسين، وهو مركب يزيد من تدفق الدم، ويخلق إحساسًا بالدفء، ويعزز عملية التمثيل الغذائي. يمكنهم أيضًا توفير تخفيف الألم وتحسين عملية الهضم.

6. الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا رائعًا للكربوهيدرات المعقدة، التي توفر طاقة مستدامة وتساعد على إبقائك دافئًا. كما أنها تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة.

7. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور، مثل اللوز والجوز وبذور الكتان وبذور الشيا، مليئة بالدهون الصحية التي توفر العزل وتبقي الجسم دافئًا، كما أنها تحتوي على البروتين والألياف والمواد المغذية الأساسية.

8. الخضار الورقية الداكنة

تعتبر الأطعمة مثل السبانخ واللفت والسلق مصادر ممتازة للفيتامينات والمعادن، فهي تساعد على زيادة إنتاج الحرارة الأيضية، وتعزيز عملية الهضم، ودعم وظيفة المناعة.