5664 طالبا بجامعة القناة يؤدون اختبارات متطلبات الجامعة إلكترونيا

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه على مدار هذا الأسبوع تم عقد امتحانات متطلبات الجامعة، منذ الاثنين الماضى حتى اليوم الخميس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الاختبارات تم عقدها إلكترونيا لكليات الصيدلة، والطب، وطب جراحة الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطرى، والآداب والعلوم الإنسانية بـ12 مقررا دراسيا وإجمالى طلاب 5664.

وتابع الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الاختبارات الإلكترونية، أن الاختبارات الإلكترونية تم إجراؤها في الجامعة، باستخدام منظومتين للاختبارات الإلكترونية، منظمومة Gourmet وذلك تحت إشراف الجامعة ويتم اختبار طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية على هذه المنظومة.

وأوضحت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذى لمركز الاختبارات الإلكترونية أنه تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بهذه الكليات على استخدام المنظومة.

وأيضا تقوم الجامعة باستخدام منظمومة MKCL للاختبارات الإلكترونية تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويؤدى طلاب كليات الطب البيطرى الاختبارات على هذه المنظومة.

وبكلية الطب البيطرى أفادت الدكتورة داليا منصور عميد الكلية أن الاختبارات الإلكترونية عُقدت هذا الأسبوع لـ1203 طلاب وطالبات، حيث أدى 366 طالبا وطالبة متطلبات الجامعة بواقع 30 طالبا وطالبة، ببرنامج المستحضرات والأدوية البيطرية، و11 طالبا وطالبة ببرنامج طب الحيوانات الأليفة، أدوا امتحانات متطلب مدخل لغة إنجليزية، كما أدى 325 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى امتحان متطلب مدخل الجودة.

كما أدى 284 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة اختبار مادة أمراض الأسماك إلكترونيا.

أما طلاب الفرقة الرابعة- فأدى اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 171 طالبا وطالبة، إلى جانب 55 طالبا وطالبة أدوا الاختبارات ببرنامج المستحضرات والأدوية البيطرية.

كما أشار الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية إلى أن الاختبارات الإلكترونية أجريت للمرة الأولى لطلاب الكلية ببرامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، والترجمة الفورية باللغة الفرنسية، وبرنامج الجيوماتكس، وبرنامج GIS.

كما أفاد عميد كلية الآداب أن هذا الأسبوع تم عقد امتحانات متطلبات الجامعة لـ2300 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أنه سيتم عقد امتحانات التخلفات للطلاب السبت القادم الموافق 30 ديسمبر، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.