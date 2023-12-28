5 آلاف طالب ومعلم بالشرقية يستفيدون من أنشطة تفاعلية لترشيد استهلاك المياه

الشرقية - إيمان مهنى

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالشرقية ، أنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ أنشطة توعوية وتثقيفية استهدفت 5000 طالب وطالبة ومعلم بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة.

وذلك في إطار تنفيذ سياسة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، وإيمانا من الشركة بالدور الكبير الذي تقوم به أنشطة التوعية في المدارس من ترسيخ مفاهيم التوعية لدى النشئ بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب التوعية بالقضايا البيئية وعلي رأسها التغيرات المناخية وتداعياتها .

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحملات التوعوية بالمدارس اشتملت على تنفيذ انشطة تفاعلية وألعاب تعليمية مثل (السلم والثعبان - ارسم ولون - مسرح العرائس - الكروت - العجلة الدوارة - مهمه في الدور الرابع - قصة سلمي ) بجانب تنفيذ ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة لطلاب المراحل الثانوية ، وشرح مفصل لفاعليات وأنشطة الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار( نقطة مياه = حياة) وكذلك التوعية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري والمشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وضرورة المحافظة عليها والتعريف بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها علي الأرض وعلاقتها بالمياه بجانب تشكيل أسر المياه والصرف ليكونوا سفراء لشركة المياه في المدارس والتعريف برقم الخط الساخن 125 لتلقي شكوي المياه والصرف الصحي وأرقام الشركة 01205502098 / 01205502086 وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التعليمية لطلاب المدارس لإيصال معلومة مبسطة وسهلة حول المحافظة علي المياه والسلوكيات الصحيحة في تعاملاتنا اليومية مع شبكتي المياه والصرف الصحي بجانب تنظيم زيارات ميدانية لمحطات المياه ومعامل الشركة للتعريف بمجهودات الشركة في توصيل كوب مياه نظيف للمواطنين بالإضافة لتنفيذ عدد من المسابقات الثقافية وتكريم المتميزين بهدايا عينية وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.