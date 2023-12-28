اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

30 شهيدا على الأقل بقصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا شمال غزة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 11:18 ص
30 شهيدا على الأقل بقصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا شمال غزة شهداء غزة
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد إعلام فلسطيني، بسقوط 30 شهيدا على الأقل، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

ودعت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى وضع حد للقتل غير المشروع وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة.

في حين أعلنت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية.

رصد رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية في الجيش الإسرائيلي، عيدان كاليمان، الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان الحالى على قطاع غزة.

وقال كاليمان، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات تستقبل 20 جنديا مصابا أثناء العمليات فى قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

 







غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

غزة

اسرائيل

الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال

شهداء غزة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة