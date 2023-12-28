30 شهيدا على الأقل بقصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا شمال غزة

وقال كاليمان، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات تستقبل 20 جنديا مصابا أثناء العمليات فى قطاع غزة خلال 48 ساعة.