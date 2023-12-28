اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:38 م
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‫محمد سليمان مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب

الخميس، 28 ديسمبر 2023 08:05 م
‫محمد سليمان مستشارا لوزير الزراعة للسياسات الزراعية ومشرفا على محطات شتلات القصب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

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أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا بتكليف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية السابق بالعمل مستشارا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي للسياسات الزراعية ومشرفا تنفيذيا على محطات شتلات القصب. 
 
وكان "القصير" قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية القيام بتسير أعمال رئيس مركز البحوث الزراعية، خلفا للدكتور محمد سليمان الذي بلغ سن المعاش. 
 
ووجه القصير الشكر للدكتور محمد سليمان لما بذله من جهود كبيرة خلال فترة توليه رئاسة مركز البحوث الزراعية، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة كمستشار للوزير.






وزير الزراعة

مركز البحوث الزراعية

القصب

الزراعة



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