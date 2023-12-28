يضم 30 كوبرى و17 نفق وطوله 24 كم.. محور سمالوط على النيل ممر التنمية

كتب سيد الخلفاوى

سلطت وزارة النقل الضوء على محور سمالوط احد محاور التنمية الذى يمتد على النيل بمحافظة المنيا، في صعيد مصر، حيث أوضحت وزارة النقل تفاصيل إنشاء المحور وسبب إنشائه ، نذكرها في النقاط التالية:-

1 - يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حـارة مـرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) ويربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل

2 - يساهم المحور في تسهيل الحركة إلي مناطق الإستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب غرب المنيا - وكذلك المساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل والمساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل )

3 - المحور تم افتتاحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ديسمبر 2021