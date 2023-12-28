وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الطبية بمركز بلطيم

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، عدد من المنشآت الطبية بمركز بلطيم، لمتابعة انتظام سير العمل بها والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وتفقد وكيل الوزارة، جميع أقسام مستشفى بلطيم التخصصي، ومنها قسم الكلى، وقسم العناية المركزة، وقسم الطوارئ، كما تفقد أعمال مكافحة العدوى، وأكد على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى للحد من انتشار الأمراض المعدية.

واستطلع شقوير رأى مرضى الغسيل الكلوي عن الخدمة المقدمة لهم، ومعرفة ما إذا كان لديهم شكاوى معينة، فأفاد المرضى برضاهم عن الخدمة المقدمة وعدم وجود شكاوى، كما تفقد وحدة الزهراء ببلطيم، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه.

قال وكيل وزارة الصحة، تعد وحدة الزهراء إحدى وحدات التطوير من المرحلة الأولى والتي تعمل على مدار 24 ساعة، وتخدم 22 تابع من عزب ونجوع، مؤكداً أنه تعرف على احتياجات الوحدة من القوى البشرية، ووعد بتوفير القوى البشرية اللازمة. كما تفقد وكيل الوزارة ملفات طب الأسرة والبالغ عددها 1004 ملف، وأنه أشاد بفريق الوحدة من حيث الانضباط والعمل على توفير الخدمات الطبية للمرضى.

وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ورفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين. ووجه أيضا بضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتشغيل المنشآت الطبية على الوجه الأمثل.