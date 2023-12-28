ورشة عمل بكفر الشيخ لتدريب الفتيات على فن البورتريه

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب سيدى غازى، التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، ورشة لتدريب الفتيات على فن البورتريه بإستخدام زخارف الفن الإسلامي، بمركز شباب الخادمية بمشاركة عضوات نادي الفتاة وذلك من خلال الإدارة العامة للشباب بالمديرية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، أن وزارة الشباب والرياضة معنية بتنمية وتعزيز قدرات المرأة، والفتاة المصرية اقتصادياً بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية من خلال اندية الفتاة بمراكز الشباب، تؤهلهم لسوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة، كما تنظم وزارة الشباب المعارض الخاصة بمنتجات عضوات أندية الفتاة، لترويج منتجاتهن وتشجيعهم على اقتحام الأسواق الناشئة.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، أن الورشة إدارتها داليا المداح ، لإكساب الفتيات المهارات الفنية،وكذلك تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب فى عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية .

جاء تنفيذ الورشة ،بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير إدارة الشباب والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات، تنفيذ غادة راشد، منسق أندية الفتاة ومتابعة تنفيذ مصطفي عامر، مدير إدارة شباب سيدى غازى وفريق عمل بالمركز .