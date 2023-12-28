هنا غزة.. "كابوس" يدفع جنديا إسرائيليا لإطلاق النار على زملائه بعد عودته من الحرب

قدم تليفزيون اليوم السابع حلقة جديدة من برنامج هنا غزة من تقديم الزميل محمد جمال والتي تناولت آخر تطورات الأوضاع في غزة وعلى رأسها "كابوس" يدفع جنديا إسرائيليا لإطلاق النار على زملائه بعد عودته من حرب غزة، وارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 21110 شهداء، وارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى 498 منذ التوغل البرى فى غزة.

كشفت صحيفة israelhayom" العبرية أن جنديا إسرائيليا عائدا من قطاع غزة قام بهاجمة زملاءه من العائدين معه من الحرب، حيث قام الجندى بإطلاق رشقات نارية من سلاحه الشخصى على زملائه، وأكدت الصحيفة أن الجندى كان نائمًا ثم استيقظ فى منتصف الليل، بعدما رأى كابوسًا بأحلامه،ثم أخذ الجندى سلاحه وفتح النار فى الغرفة على زملائة، وتسبب الحادث في إصابة عدد من الجنود المتواجدين فى المكان، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الحادث وقع أثناء انسحاب القوات من القتال فى غزة، وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلى يعيد أصحاب الإصابات والمشاكل العقلية إلى وحداتهم فى أسرع وقت ممكن لمواجهة صدمة ما بعد الحرب.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الصحة فى قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 16 مجزرة بحق عوائل بأكملها، حيث راح ضحيتها 195 شهيدًا و325 مصابًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما رفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر إلى 21.110 شهيد و55.243 إصابة، وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال يكثف من استهداف محيط مجمع "ناصر" الطبي، وطالبً القدرة المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع "ناصر" الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى والاف النازحين فيه.

وعلى صعيد متصل، أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة "الأونروا" كاظم أبو خلف ، أن الملاجئ ومراكز الإيواء التابعة للوكالة فى جنوب غزة ، أصبحت مكتظة بأكثر من مليون ونصف من النازحين في قطاع غزة، وقال أبو خلف في مداخلة على إحدى القنوات الإخبارية" "نحن نستضيف عمليا في مرافقنا أكثر من نصف سكان قطاع غزة وهناك مئات الآلاف الأخرين يسكنون بالشوارع المحيطة بمراكز الإيواء لعدم وجود مكان لهم داخل المراكز".

أيضا، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأشد العبارات امتهان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لكرامة جثامين 80 شهيداً فلسطينيا، حيث قامت قوات الاحتلال بتسليم جثامين لشهداء مجهولة الهوية، ولكن بعد معاينتها تبين أن ملامح الشهداء مُتغيرة بشكل كبير، وذلك في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال أعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء، لتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة من الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وذلك بعدما منحته الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر لممارسة أعمال القتل بحق المدنيين والأطفال والنساء.

من ناحية أخرى، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جنديين وضابط في المعارك بقطاع غزة، وبذلك وصلت حصيلة الجنود والضباط الإسرائيليين القتلى المعلن عنهم منذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، إلى 498 قتيلا بينهم 165 منذ بدء التوغل البري يوم 27 أكتوبر.

وعلى صعيد متصل، عينت الأمم المتحدة سيجريد كاج مُنسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولى، الجمعة الماضى، بهدف زيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وقالت الأمم المتحدة فى بيان، إن الهولندية سيجريد كاج ستكون مُنسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة.

ويتشكل دور "كاج" فى تسهيل وتنسيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى التحقق من دخول شحنات الإغاثة الإنسانية إلى القطاع كذلك ستقوم كاج بإنشاء آلية معنية بتسريع إرسال شحنات الإغاثة الإنسانية إلى القطاع، وذلك من خلال الدول التى ليست طرفًا فى الحرب.