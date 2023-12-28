نيويورك تايمز: القفزة فى أعداد المهاجرين يهدد بانهيار الموارد الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الأزمة تتفاقم على الحدود الأمريكية الجنوبية مع ارتفاع أعداد المهاجرين العابرين لمستويات قياسية مرة أخرى، فيما يعد اختبارا لقدرات قوات إنفاذ القانون على احتواء الزيادة الهائلة فى عمليات العبور غير القانونية، وهى المسألة التى سيكون لها تداعيات واسعة على إدارة بايدن.

وأوضحت الصحيفة أن الآلاف من المهاجرين يصلون إلى الحدود الأمريكية الجنوبية يوميا قادمين من أبعد المناطق من أفريقيا وآسيا وحتى أمريكا الجنوبية، بسبب العنف واليأس والفقر فى بلدانهم.

وفى مايو الماضى، احتفلت إدارة بايدن لفترة وجيزة عندما تراجع عبور المهاجرين، حتى بعد رفع فيود وباء كورونا، وخشى الكثيرون من تدفق أعداد هائلة. إلا أن الأعداد عادت إلى الارتفاع مرة أخرى فى الأشهر الأخيرة مما أدى إلى انتقادات حادة من كلا الجانبين، ومخاوف داخل الإدارة بأن القضية قد تضر بحظوظ الديممقراطيين فى الانتخابات مستقبلا.

وفى الأسبوع الماضى، وصل عدد الاعتقالات إلى أكثر من 10 آلاف شخص يوميا، مما أدى إلى استنزاف موارد حرس الحدود واجتياح البلدات الصغيرة على جانبى الحدود، حيث بحث الناس الذين تم نقلهم من قبل المهربين عن طرق جديدة لتجنب القبض عليهم من قبل السلطات الأمريكية.

ونقلت نيويورك تايمز عن ادم إزاكسون، الخبير فى شئون الهجرة فى مكتب واشنطن لشئون أمريكا اللاتينية، إنه فيما يتعلق بعدد المهاجرين اليومى، فإن ديسمبر 2023 شهد أكبر متوسط على الإطلاق. وأضاف أن كل مسئول يعلق على الأمر على كافة المستويات يقول إنهم يقتربون أو تجاوزوا بالفعل نقطة الانهيار.

وكان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن وغيره من المسئولين قد سافروا إلى المكسيك أمس الأربعاء لمناقشة الارتفاع الكبير فى الهجرة مع الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، فى حين راقب المسئولون الأمريكيون قافلة جديدة تضم أكثر من 2000 مهاجر تتجه شمال عبر البلاد نحو الولايات المتحدة. ويقول الخبراء إنه من غير المرجح أن تصل القافلة إلى الولايات المتحدة، لكنها لفتت انتباه وسائل الإعلام بشكل كبير إلى موجة المهاجرين الذين غبروا الحدود بالفعل بشكل جماعى.