نصائح تحميك أثناء قيادة السيارات تحت الأمطار

1- الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة واستخدام مساحات السيارة بشكل مستمر، وحسب كثافة مياه الأمطار.

2- صيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.

3- تبديل الإطارات القديمة بإطارات جديدة لمنع تزلق الكاوتشوك، والمشي ببطء في المطر لمنع انزلاق السيارة، بالإضافة إلى الحفاظ على التركيز أثناء القيادة وإشعال الأنوار الأمامية سواء فى الليل أو النهار.

4- الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين للتمكن من التحكم بالسيارة والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع السيارات الأخرى.

5- عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ أثناء سرعة عالية والتباطؤ بشكل كبير عند الإنعطاف لمنع انزلاق السيارة.

6- الانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة.

7- فى حالة وجود خطر يجب الاستدارة والعودة وعند تعرّض السيارة للدوران يجب تجنب تحويل عجلة القيادة، بالإضافة إلى تجنب الضغط بالقدم عن دواسة البنزين مع تجنّب الضغط على الفرامل نهائياً والسير بسرعة قليلة جداً بالأماكن السكنية حرصًا على حياة الآخرين.