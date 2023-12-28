نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات حقوق الشعبة الإنجليزية بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لامتحانات كلية الحقوق "الشعبة الإنجليزية" بمقر الجامعة بالعبور، رافقه خلالها عدد من أعضاء هيئة التدريس.

وأجرى نائب رئيس الجامعة، حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، والتأكد من مستوى الأسئلة ومدى موافقتها للمناهج والمقررات الدراسية.

وأكد الدكتور تامر سمير، أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان علي انتظام سير العمل بجميع اللجان، وتوافر كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب.

من ناحية أخرى أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، ورفع حالة الطوارئ فى جميع الكليات وكافة القطاعات بها استعدادا لأعمال الامتحانات.