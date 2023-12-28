اليوم السابع
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منع الانتظار العشوائى للمركبات فى الشوارع.. اعرف التفاصيل فى القانون

الخميس، 28 ديسمبر 2023 08:00 ص
منع الانتظار العشوائى للمركبات فى الشوارع.. اعرف التفاصيل فى القانون السايس _ أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

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يهدف القانون رقم 150 لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضارى لائق.

ونص القانون على أن يتم إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائى على جانبى الطرق والوقوف المزدوج الذى يؤدى إلى ازدحام واختناق مرورى.

وفيما يلى نستعرض هل يجوز إلغاء رخصة مزاولة النشاط، يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة.

الجدير بالذكر أنه وفقا للقانون تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسري الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.







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