منظمة معاقي جيش الاحتلال: عدد الجرحى قد يصل إلى 20 ألفا فى هذه الحالة

كتب سمير حسنى

قالت منظمة معاقي جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن عدد الجرحى قد يصل إلى 20 ألفا إذا أدرجنا مصابي اضطراب ما بعد الصدمة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 7 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وكشف إعلام إسرائيلي، عن إصابة 3 مستوطنين إصابات خطيرة بعملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة اللد وإطلاق النار على المنفذ. اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وقالت الخارجية الروسية، إنها تواجه صعوبات في إجلاء المواطنين الروس من غزة، مشيرة إلى أهمية العمل على تقديم المساعدات اللازمة لهم.

وذكرت الخارجية الروسية، أن الأوضاع بقطاع غزة كارثية في ظل نقص الخدمات والغذاء والدواء.