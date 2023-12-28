اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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منظمة إسرائيلية: الكثافة فى إصابات الجنود الإسرائيليين غير مسبوقة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 09:57 ص
منظمة إسرائيلية: الكثافة فى إصابات الجنود الإسرائيليين غير مسبوقة الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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رصد رئيس منظمة المحاربين القدامى المعاقين الإسرائيلية في الجيش الإسرائيلي، عيدان كاليمان، الارتفاع الكبير فى أعداد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي، خلال العدوان الحالى على قطاع غزة.

وقال كاليمان، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم يسبق أن رأى كثافة بإصابات الجنود كما يحدث الآن.

وكانت قد قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن المستشفيات تستقبل 20 جنديا مصابا أثناء العمليات فى قطاع غزة خلال 48 ساعة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضى، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحى فى قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلى نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات فى غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

 

 

 

 







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