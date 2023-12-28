منح فرصة أخرى للمتغيبين عن امتحان التربية البدنية فى القليوبية بسبب الأمطار

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منح فرصة ثانية لطلاب المدارس والمراحل المختلفة المتغيبين عن امتحانات التربية البدنية المقرر عقدها اليوم بمدارس المحافظة بسبب الأمطار ، حيث وجه المحافظ سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية بإعادة الامتحان للطلاب الذين منعتهم الأمطار التى شهدتها المحافظة فجر اليوم من الحضور.

ونشرت محافظة القليوبية رسالة لطلاب المحافظة وأولياء الأمور المتغيبين عن امتحان التربية البدنية بالمدارس عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بموقع التواصل الاجتماعى جاء فيها: "عزيزى ولى أمر الطالب فى حال تغيب أحد الطلاب عن حضور امتحان التربية البدنية فى المدارس التى حدث بها سقوط أمطار سيتم إعادة الامتحان بالتنسيق مع المدرسة".

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية، فجر اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة على بعض أنحاء المحافظة، مع انتشار مكثف الغيوم فى سماء المحافظة، وانخفاض درجات الحرارة، وسط إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن رفع حالة الطوارئ بأجهزة المحافظة لمواجهة حالة التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة.