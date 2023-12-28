معبر رفح يستقبل 11 جريحًا فلسطينيًا و300 من حملة الجنسيات الأجنبية

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استقبل ميناء رفح البري في شمال سيناء اليوم الخميس 11 جريحا فلسطينيا وعددا من المرافقين للعلاج في المستشفيات المصرية.



وقال مصدر مسئول - في تصريح اليوم - إنه تم التنسيق لاستقبال الجرحى ومرافقيهم من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية.



وأضاف المصدر أن سيارات إسعاف مجهزة تابعة لمرفق إسعاف شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى والمرافقين الفلسطينيين في الجانب المصري من رفح، ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج.. مشيرا إلى أن ميناء رفح البري استقبل أيضا 300 من حملة الجنسيات المزدوجة وأصحاب الجوازات الأجنبية.