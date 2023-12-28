مطار العريش يستقبل 352 طائرة مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلى

العريش ـ محمد حسين

ارتفع إجمالي عدد الطائرات التي نقلت مساعدات دولية لسكان قطاع غزة عن طريق مطار العريش بشمال سيناء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى اليوم إلى 352 طائرة.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، أنه بدأ استقبال المساعدات الدولية لغزة القادمة جوا عبر مطار العريش بشمال سيناء فى 12 أكتوبر الماضى، وفرغ متطوعون حمولتها وتجهيزها للنقل لمعبر رفح لتصل لقطاع غزة.

والمنظمات الدولية الإغاثية التى وصلت منها طائرات المساعدات وصلت من منظمة الغذاء العالمى، واليونسيف، منظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر، منظمة أطباء بلا حدود، الاتحاد الأوروبى، والأمم المتحدة.