مصرع 15 شخصا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات فى بوكافو فى شرق الكونغو

وكالات

لقي ما لا يقل عن 15 شخصاً حتفهم يومي الثلاثاء والأربعاء فى بوكافو، شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء هطول أمطار غزيرة، كما لقي آخرون حتفهم في مناطق أخرى من البلاد.

وتسببت العوامل الجوية بوقوع أضرار في مناطق مختلفة من عاصمة جنوب كيفو التي يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة، فأحدثت الأمطار الغزيرة انزلاقات أرضية وانهيارات في المباني، وفيضان أحد الأنهار.

وأكدت إدارة مستشفى المنطقة تسلم 15 جثة وصلت من "أماكن مختلفة من المدينة".

من جانبه، أعلن جوزف موجيشو زيهاليروا، المتحدث باسم مجلس مدينة بوكافو، أن "19 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون" في بلدة كادوتو، من بينهم 11 فردًا من عائلة واحدة جرفتهم مياه نهر كاوا.

وفي بلدة إيباندا، تسبب انهيار جدار منزل بمقتل خمسة أشخاص، فيما جرفت المياه ثلاثة أشخاص.

وتحدث مسؤول في منطقة موينغا بجنوب بوكافو عن نحو عشرين حالة وفاة بسبب الأمطار الغزيرة. فيما أكد أحد السكان في المنطقة وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض بعد انهيار منازلهم.

وذكرت شركة المياه الوطنية أن الأمطار تسببت بإتلاف أحد الأنابيب، مما أدى إلى انقطاع المياه عن جزء كبير من مدينة بوكافو.

وعادة ما تؤثر العوامل الجوية والطبيعية من أمطار وانزلاقات أرضية على سكان مدينة بوكافو المبنية على سفوح شديدة الانحدار.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم يوم الثلاثاء في كانانغا بوسط البلاد جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية التي تسببت بجرف أكثر من 15 منزلا.