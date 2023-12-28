مدير تعليم الجيزة يوجه بمتابعة جاهزية المدارس استعدادا لامتحانات نصف العام

كتبت مرام محمد

عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، اجتماعًا، مع مديرى المتابعة بجميع إدارات الجيزة التعليمية والمديرية للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

بدأ الاجتماع بترحيب وكيل الوزارة بالحضور وتهنئتهم بالعام الميلادي الجديد وتوجيه الشكر لهم على حسن الأداء والانضباط فى العمل ثم قام بعرض تعليمات سير الامتحانات.

وأكد مدير المديرية ضرورة المتابعة الدورية للمدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، وتطبيق الكتاب الدوري 4 لسنة 2021، ومتابعة إزالة السلبيات بالمدارس وتوفير الدعم الفني والمعنوى لمديرى المدارس والتواصل الفعال بين الإدارات والمديرية لسرعة إزالة السلبيات.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتسكين أعضاء المتابعة بمركز توزيع الأسئلة في الشهادة الإعدادية ومتابعة تسليم الأسئلة باللجان والتواصل مع غرف العمليات لمتابعة تنفيذ التعليمات، منوهًا بضرورة متابعة أعمال الصيانة والنظافة ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال المتابعات، وتوفير جو هادئ للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.