مديرية الشئون الاجتماعية بدمياط تجرى فعاليات قرعة الحج 2024

وشهدت قرعة الحج اختيار 90 فردا ممن تقدموا للحج بالقرعة هذا العام، تم توزيعهم على كافة الإدارات التابعة للمحافظة، وقد حصدت إدارة مركز دمياط 12 فائزا، بينما فازت إدارة كفر سعد بـ18 تأشيرة من إجمالي المتقدمين للقرعة.

وجاءت إدارة بندر دمياط محققة 18 فائزا، فيما فاز 13 مشترك من إدارة فارسكور، وجاء نصيب إدارة الزرقا 16 فائزا منقسمين بين إدارتي الزرقا وإدارة السرو.

وفازت إدارة الروضة وكفر البطيخ بثلاث تأشيرات فى قرعة الحج لكل منهما، بينما حققت إدارة دمياط الجديدة 8 فائزين، وجاءت إدارة عزبة البرج لتحصد 9 فائزين من بين المتقدمين.

ومن جانبها، أكدت الشيماء عبد المعطي وكيل وزارة التضامن بدمياط، أنه سيتم الاستعداد من الآان لرحلات الحج، مشيرة إلي أنه سيتم التواصل مع كافة الفائزين بجميع الإدارات لمتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، مؤكدة اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم الخدمات اللازمة للفائزين تيسيرا عليهم في إنهاء الإجراءات اللازمة.

وأضافت وكيل تضامن دمياط، أن المديرية بدأت في تنفيذ برنامج الرحلات الخاص بحج القرعة والذي يبدأ بعقد اللقاءات مع الفائزين بتوضيح أهم البيانات المطلوبة وكذلك الإجراءات اللازمة، فضلا عن تقديم خدمات الفحص الطبي لكبار السن من خلال التنسيق بين المديرية والجمعيات المشتركة بالقرعة هذا العام وذلك بهدف توفير سبل الراحة لمن تم اختيارهم أثناء إنهائهم الإجراءات.