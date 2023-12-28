محافظ الدقهلية يتابع أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار

الدقهلية شريف الديب

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الخميس من داخل مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامه بالمحافظة جهود الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية من خلال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بشوارع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأشار " المحافظ " إلي أننا نعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية علي متابعة سير كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع المحافظة وتسهيل حركة المرور تسهيلا علي المواطنين.

كما أشار " مختار " الي أننا نتابع بدقه من داخل غرفة عمليات المحافظة علي مدار اليوم أعمال كسح وشفط المياه من شوارع المحافظة والدفع بمعدات إضافية الي المراكز والمدن التي سقطت عليها أمطار بكميات غزيرة.

وأوضح " المحافظ " بأنه تم علي الفور الدفع بمعدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط وكسح مياه الأمطار من الشوارع منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار علي مدن المحافظه ، حيث تم التعامل الفوري من خلال كسح وشفط مياة الامطار بنطاق مدن المنصورة و طلخا وبلقاس وجمصه وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة مياه مياة الشرب والصرف الصحى، وكان "محافظ الدقهلية" قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن.

والجدير بالذكر انه قد تعرضت مساء أمس مدن المنصورة وطلخا وبلقاس وجمصه لسقوط أمطار غزيرة وأمطار متوسطة علي عدد من مراكز ومدن أخري بالمحافظة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبا لاحتمالات سقوط امطار والتعامل الفوري معاها من خلال كسح وشفط مياه الأمطار عن طريق المعدات الهندسية التابعة للمحافظات وشركات مياه الشرب والصرف الصحي ، وفى اطار التكليفات والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.