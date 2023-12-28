محافظة أسوان وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقود تطوير الخدمات بقرية كركر

أسوان - عبد الله صلاح

وقعت محافظة أسوان وجهاز تنمية المشروعات عقود اتفاق وتعاون، لتطوير الخدمات الأساسية بقرية كركر بتمويل قدره 2.5 مليون جنيه من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وذلك بمقر الجهاز بالقاهرة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

وقع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، وباسل رحمى الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، العقد الأول بإجمالى تمويل قدره 2 مليون جنيه لترميم وصيانة الوحدة الصحية فى قرية كركر بمركز أسوان لتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين والوافدين ، وسيتم تنفيذ المشروع بإستخدام العمالة الكثيفة من المنطقة حيث من المتوقع أن يوفر حوالى 2000 يومية عمل خلال فترة التنفيذ.

حضر توقيع العقود، روحى أفغانى نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، وإبراهيم عبد اللطيف مدير فرع الجهاز بأسوان ، ولفيف من مسئولى الجهاز والمحافظة والبرنامج.