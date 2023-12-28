مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على عقد مؤتمر عن أبحاث السرطان فى فبراير

قنا صابر سعيد

قرر مجلس جامعة جنوب الوادى في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، عقد المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأبحاث السرطان بمقر الجامعة بقنا وذلك في 12 فبراير المقبل، وإصدار دليل تجنب الغش لطلاب جامعة جنوب الوادي لمرحلتي "الليسانس والبكالوريوس- الدراسات العليا"، كما اعتمد مجلس الجامعة اللوائح النهائية لجوائز "التميز المؤسسي - المرحلة الثانية".

ووافق المجلس، على عقد الملتقي الأول للتدريب والتوظيف في مجال الطاقة الشمسية، وذلك خلال شهر فبراير 2024 بكلية الهندسة، وتنظيم مؤتمر خاص بالبيئة وخدمة المجتمع يعقد خلال شهر أغسطس 2024 بمحافظة البحر الأحمر، كما وافق على عقد المؤتمر العلمي الثاني لشباب الباحثين في مجال التربية الرياضية - بكلية التربية الرياضية، وذلك خلال شهر ابريل 2024، وفتح برنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" بكلية الألسن بالجامعة الأهلية والعمل بلائحة برنامج "اللغة الإنجليزية والترجمة" المعمول بها حالياً بكلية الآداب بالجامعة.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد للدكتور هيثم فوزى حسن عساف، بكلية العلوم، وكلا من الدكتورة وردة رمضان أبو زيد والدكتورة أميرة عادل محمد بكلية التمريض والدكتور على محمد على حسن بكلية العلاج الطبيعى، كما وافق المجلس على التعيين فى وظيفة مدرس كل من الدكتورة سحر مرعى ذكى، والدكتورة دعاء محمود عبد الواحد والدكتورة امل عمر محمد محمد والدكتورة ريهام عبد الله محمد والدكتورة صفاء محمد عبد العزيز بكلية الطب والدكتور محمد عبد الرازق فواز بكلية الزراعة، ومنح درجة الدكتوراه لـ 9 طلاب ومنح درجة الماجستير لـ 20 ماجستير ، ومنح الطلاب الناجحين بكلية التربية الرياضية في الفصل الصيفي 2023 دبلوم في الدراسات العليا وعددهم 30 طالب وطالبة، ومنح الطلاب الناجحين بكلية الحقوق في دور اكتوبر(الفصل الصيفي) 2023 م فى دبلوم ( القانون العام - القانون الخاص - حقوق الانسان - العلوم الادارية - القانون المدنى ) وعددهم 799 طالب وطالب.