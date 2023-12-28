لص الدراجات النارية فى دمياط يعترف: بسرقها بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى دمياط، تفيد قيامه بسرقة الدرجات النارية من المواطنين بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشر أحد الأشخاص فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يرصد المتهم خلال سرقة دراجة نارية من أمام أحد المحال التجارية بمنطقة كفر سعد بدمياط، بتكثيف التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه ببيع الدراجة النارية المستولى عليها لعميله، مالك ورشة إصلاح دراجات نارية، تم ضبطه والدراجة النارية المستولى عليها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه، كما استدعت المجنى عليه لمواجهته بالمتهم.



عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.