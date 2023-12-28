لافروف: فكرة الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا فشلت بشكل ذريع

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن فكرة الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلاده فشلت بشكل ذريع.



وأضاف لافروف - في مقابلة صحفية مع وكالة أنباء "سبوتنيك" وقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس "أن الغرب بدأ بالفعل يغير تكتيكاته وربما يفكر في تطوير استراتيجيته بعد الفشل الذريع في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الفكرة لا تزال مسيطرة على الغربيين.



ووصف لافروف محاولات الغرب لجذب دول العالم الأخرى لتنفيذ صيغة زيلينسكي للسلام بـ "الاحتيال" قائلا: "إن الدول الغربية، التي تحاول جذب دول أخرى لتنفيذ صيغة السلام التي طرحها فلاديمير زيلينسكي، تحاول ببساطة الاحتيال".. مضيفا "أن الغرب يرغب في أن تتبنى روسيا والعالم النقاط العشر لزيلينسكي، وهذه الصيغة هي خدعة".



وفيما يتعلق بمستقبل الاتحاد الأوروبي.. أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لا يرى مستقبلاً مشرقا لهذا الاتحاد.



وقال لافروف: "لا أرى مثل هذا المستقبل المشرق بالمعنى الجيد للكلمة، لا أرى ذلك في الاتحاد الأوروبي، فهم الذين حددوا هذا المستقبل لأنفسهم".