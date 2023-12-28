لأول مرة إجراء أول انتخابات إلكترونية لنادى هيئة قضايا الدولة.. غدًا

كتب أحمد إسماعيل

فى سابقة هى الأولى من نوعها يجرى نادى هيئة قضايا الدولة انتخاباته إلكترونيا بمقر النادى بالزمالك.

الجدير بالذكر أن الانتخابات مقررا عقدها غدًا الجمعة الموافق 29 ديسمبر الحالى بنادى هيئة قضايا الدولة النهرى بالزمالك.

وذلك من خلال التعاون بين وزارات الشباب والرياضة والتخطيط وهيئة قضايا الدولة وتحت إشراف قضائى كامل.

ويشارك فى الانتخابات أكثر من 4 آلاف عضو، من خلال 10 لجان انتخابية، لإجراء الانتخابات التكميلية على منصب الرئيس فقط والذى يتنافس عليه اثنان من المستشارين المرشحين على المنصب.