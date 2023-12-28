قضايا الدولة تشرح إجراءات التصويت الإلكترونى الصحيح بانتخابات النادى.. فيديو

كتب أحمد إسماعيل

أوضح نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة فى مقطع فيديو اجراءات التصويت الالكترونى الصحيح، وذلك قبل ساعات من انعقاد انتخابات مجلس ادارة النادى الذى يتم ولأول مرة فى مصر الكترونيا.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي؛ وجمعيته العمومية غدا الجمعة بنظام التصويت الإلكتروني في سابقة أولي وفريدة من نوعها في تاريخ النادي؛ وعلى مستوى النوادي الرياضية الخاضعة لوزارة الشباب والرياضة؛ في جمهورية مصر العربية.

وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، أن هذا يأتى هذا في ضوء توجيهات المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة؛ بضرورة تطوير المنظومة الرقمية الخدمية لمستشاري الهيئة؛ وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بسهولة ويسر؛ مما يُسهم في تعزيز روح الابتكار والتطوير التكنولوجي؛ والحرص علي تقديم تجربة فريدة ومتميزة لمستشاري الهيئة.

وذلك في إطار حرص الأمانة العامة بهيئة قضايا الدولة على مواكبة السير بخُطىً ثَابِتَةٍ نحو تقديم خدمات رقمية أفضل لمستشاري هيئة قضايا الدولة.

وتهيب الأمانة العامة بمستشاري الهيئة بحضور الجمعية العمومية المقرر لانعقادها الجمعة وتحثهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية لانتخاب رئيس النادي الرياضي؛ حفاظاً على التقاليد القضائية التي جرى العمل عليها بالهيئة؛ إعمالا لتعليمات المستشار الجليل رئيس هيئة قضايا الدولة.