فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا يحثون إيران على وقف تصعيد برنامجها النووى

رامى محيى الدين

حثت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا، إيران على التراجع فورًا عن خطواتها ووقف التصعيد في برنامجها النووى، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

كا نددت الدول الأربعة بالإجراء الايرانى الذى يزيد التصعيد المتواصل للبرنامج النووى.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.