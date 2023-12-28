فاينانشيال تايمز: واشنطن تخطط لمصادرة 300 مليار دولار من أصول روسيا المجمدة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن الولايات المتحدة قد اقترحت أن تقوم مجموعات عمل من مجموعة السبع باستكشاف طرق لمصادرة ما يقدر بـ 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، حيث يسارع الحلفاء إلى الاتفاق على خطة فى الوقت المناسب مع حلول الذكرى الثانية للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة، أنه فى حين أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات، ولا تزال القضية محل نقاش ساخن فى العواصم الأوروبية، فإن الإسراع فى العمل على مصادرة أصول موسكو لصالح أوكرانيا يسلط الضوء على أهميتها المتزايدة بالنسبة للغرب.

وتمت مناقشة الموضوع هذا الشهر من قبل وزراء مالية مجموعة السبع ونوابهم، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على المحادثات، والتى تطرقت إلى كيفية تطوير هذه السياسة وتقييم المخاطر التى تنطوى عليها.

واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من كندا وبريطانيا واليابان، المضى قدما فى الأعمال التحضيرية بحيث تكون الخيارات جاهزة مع احتمال إجراء اجتماع لقادة مجموعة السبع فى 24 فبراير المقبل، وهو تاريخ الحرب الروسية فى أوكرانيا

وستقوم مجموعات العمل الثلاثة التى اقترحتها واشنطن ببحث القضايا القانونية المتعلقة بالمصادرة وطرق تطبيق هذه السياسة وتخفيف المخاطر، وخيارات حول أفضل السبل لتوجيه الدعم لأوكرانيا.

وأعربت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبى عن بعض التحفظات، وضرورة التقييم الحذر لمدى قانونية مصادرة أصول موسكو قبل اتخاذ أى قرارات. كما شدد العديد من الوزراء الأوروبيين على الحاجة للحفاظ على المستويات العالية من السرية بشأن هذا العمل، وفقا لشهادات حول الاجتماع.

ويجرى استكشاف خيارات متعددة فى العواصم الغربية، تتراوح ما بين مصادرة مباشرة إنفاق أصول البنك المركزى الروسى، إلى الاستفادة من عائدات الأصول المجمدة او استخدامها كضمان للحصول على القروض.