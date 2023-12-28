على جمعة يطالب حجاج بيت الله بالدعاء لمصر

كتب مدحت وهبة

دعا الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى الحجاج الى التواضع والتقوى كما وصى حجاج بتقولى الله وفعل الخيرات وحسن الخلق مع الناس لان مؤكدا ان الحج يحتاج إلى صبر وهدوء نفس قائلا:" لا يعتقد الحاج انه فى رحلة سياحية وعلى الحاج التواضع " ودعى للحاج بان يتقبل الله اداء الفريضة منهم .

وأوصى الدكتور على الجمعة الحجاج بالدعاء لأنفسهم ولأبنائهم ولمصر مؤكدا أن مصر ثابتة وتحتاج إلى رضا الله.