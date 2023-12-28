اليوم السابع
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طلاب الرابع والخامس والنقل الإعدادى الأزهرى ينهون امتحانات الترم الأول

الخميس، 28 ديسمبر 2023 12:21 م
طلاب الرابع والخامس والنقل الإعدادى الأزهرى ينهون امتحانات الترم الأول امتحانات الفصل الدراسى الاول
كتب لؤى على

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اختتم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الازهرى اليوم الخميس امتحاناتهم في مواد العلوم والمهارات المهنية، كما أدى طلاب الصفين الأول والثانى الاعدادى الامتحان في مادتى اللغة الاجنية والتربية الفنية ، وأكد قطاع المعاهد انه طيلة أيام الامتحانات لم يتم رصد اى مشاكل في أوراق الأسئلة ومرت الامتحانات في هدوء وانتظام.

وكان قد أصدر قطاع المعاهد الازهرية تعليمات خاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل، وجاءت التعليمات كالآتى: الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش لذات الطالب مع تمكينه من استكمال امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة أن أراد، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة وعلى رئيس اللجنة تسليم الهاتف ضمن الأوراق المسلمة(محضر الغش) لفرع الشئون القانونية بالمنطقة الأزهرية.

 

وفى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، يتم التحفظ على الهاتف على حالته، مع الاتصال بالمنطقة لإرسال عضو الشئون القانونية لإعمال شئونه واتخاذ اللازم نحو إبلاغ النيابة من عدمه، ويحرر محضر الغش من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر والحرز إلى فرع الشئون القانونية وتسلم صورة من المحضر مع كراسة إجابة الطالب إلى الشئون القانونية، ويسلم أصل والحرز إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة، ويحتفظ بالصورة الثانية ضمن مستندات اللجنة للرجوع إليها عند الحاجة.

 

 







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