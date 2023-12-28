طقس الإسكندرية الآن.. سطوع الشمس وتوقف هطول الأمطار

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ، تحسنا ملحوظا فى حالة الطقس اليوم الخميس، حيث سطوع الشمس مع توقف هطول الأمطار، مع استقرار درجات الحرارة، لتسجل الإسكندرية 20 درجة فى العظمى، 15 درجة فى الصغرى.

فيما شهدت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تم دخول وخروج 89 سفينة فى 48 ساعة إلى أرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة، ويجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 3400 حاوية مكافئة فى تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الواردة والصادرة إذ شكلت الحاويات الصادرة 44.6% تقريبا من حجم الحاويات المتداولة.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول 135 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.