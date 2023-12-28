اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:36 م
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ضبط متهمتين بسرقة مجوهرات السيدات بأسلوب السحر والشعوذة بأسيوط

الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:00 م
ضبط متهمتين بسرقة مجوهرات السيدات بأسلوب السحر والشعوذة بأسيوط ارشيفية - مصوغات
محمود عبد الراضى

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كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن تعليق تضمن الادعاء بقيام سيدتان بسرقة مصوغات ذهبية من طفلتين بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط. 
 
بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وقد أمكن تحديد القائم على النشر "مقيم بدائرة المركز"، وبإستدعائه وسؤاله قرر أنه بتاريخ 23 الجارى حضرت سيدتان مجهولتان لمنزله وإدعائهما بقيامهما بأعمال "السحر والشعوذة" وتقابلتا مع كلاً من (زوجته ، ابنته) وتمكنتا من سرقة مصوغات ذهبية خاصة بهما.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبتا الواقعة (مقيمتان بدائرة مركز شرطة ديروط) وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
 
 






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