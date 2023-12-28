ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة فى رأس البر

كتب محمود عبد الراضى

نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تعليق تضمن قيام بعض الأشخاص من قائدى الدراجات النارية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بسرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد "بأسلوب الخطف" وتعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة هاتف محمول وحقيبة يد حال تواجدها بالمدينة المشار إليها.

تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بتاريخ 28 نوفمبر 2023 من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط بتضررها من حادث سرقة تعرضت له من قبل مجهول يستقل دراجة نارية أثناء سيرها بدائرة القسم، وتم تحديد وضبط العنصر الجنائى مرتكب الواقعة والدراجة النارية، وكذا المسروقات المُبلغ بسرقتها.