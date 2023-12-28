اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:24 م
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ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة فى رأس البر

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:31 م
ضبط المتهم بخطف حقيبة سيدة فى رأس البر سرقة حقيبة -ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نُشر عبر إحدى الصفحات على موقع "فيس بوك" تعليق تضمن قيام بعض الأشخاص من قائدى الدراجات النارية بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط بسرقة الهواتف المحمولة وحقائب اليد "بأسلوب الخطف" وتعرض إحدى السيدات لواقعة سرقة هاتف محمول وحقيبة يد حال تواجدها بالمدينة المشار إليها.  
 
 
تبين أنه تبلغ لقسم شرطة رأس البر بتاريخ 28 نوفمبر 2023 من إحدى السيدات ومقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط بتضررها من حادث سرقة تعرضت له من قبل مجهول يستقل دراجة نارية أثناء سيرها بدائرة القسم، وتم تحديد وضبط العنصر الجنائى مرتكب الواقعة والدراجة النارية، وكذا المسروقات المُبلغ بسرقتها.






سرقة حقيبة

مدينة رأس البر

خطف حقيبة سيدة

شرطة دمياط




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