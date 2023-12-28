اليوم السابع
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الخميس، 28 ديسمبر 2023 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ضبط المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالقاهرة

الخميس، 28 ديسمبر 2023 02:34 م
ضبط المتهمين بتزوير المحررات الرسمية والعرفية بالقاهرة أرشيفية
محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) بتكوين تشكيل عصابى تحصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها نظير مبالغ مالية.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد 5 أختام  منسوبة لجهات حكومية – عدد 24 أكلاشيه منسوب لجهات حكومية وخاصة - بعض المحررات والمستندات منسوب صدورها لهيئات حكومية "مزورة"– 5 هواتف محمولة – جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحص الأجهزة تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى) وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.






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