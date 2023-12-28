صحيفة إسبانية: ارتفاع أسعار الغاز الهائل بأوروبا يثير المخاوف في ظل حرب غزة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الثينكو دياز" الإسبانية إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى في أوروبا أكثر من 8% ، وفقا لبيانات من بورصة لندن انتركونينتال ، اثارت الجدل والمخاوف من جديد في ظل استمرار حرب غزة ، حيث أن هذه الزيادة جاءت وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ، فهو مورد حيوى للطاقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ارتفعت تكلفة العقود الآجلة للغاز تسليم يوليو في مرفق نقل الملكية (TTF) في هولندا بنسبة 8.4% لتصل إلى 429.8 دولارًا لكل ألف متر مكعب، أو 37.055 يورو لكل ميجاوات في الساعة بالقيمة المحلية.

على الرغم من المخاوف الجيوسياسية الكبيرة، ظلت أسعار الغاز في أوروبا مؤخرًا في نطاق ضيق نسبيًا. ومن المتوقع أن يخسروا أكثر من 50 % هذا العام بفضل ارتفاع مخزونات الوقود وضعف الطلب، مما يثير التفاؤل خلال موسم التدفئة.

وفى الوقت نفسه ، قالت الصحيفة إن إسبانيا اشترت غاز من روسيا بمبلغ قياسى قدره 3 مليار دولار، وعلى الرغم من الحصار الاقتصادي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على روسيا، تستورد إسبانيا المزيد والمزيد من الغاز من ذلك البلد، إلى حد تحطيم الأرقام القياسية في عام 2023.

لقد تم وضع معايير مزدوجة في قطاع الطاقة الإسباني فيما يتعلق بالحرب الروسية ضد أوكرانيا. على الرغم من حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يفرض لوائح اقتصادية مقيدة بشكل متزايد فيما يتعلق بواردات الغاز.