"صحة القليوبية": سرعة تسكين أى حالة تحتاج لعناية مركزة لتقليل مدة الانتظار

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اليوم الخميس، اجتماعا مع جميع العاملين بإدارة الطوارئ وإدارة المستشفيات، وذلك بناءا علي تعليمات وتوجيهات الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي

واستهل وكيل الوزارة، الاجتماع بتقديم خالص الشكر والثناء لفريق العمل لمجهودهم في تسكين الحالات في الفترة السابقة، ثم بدأ في طرح أجندة الاجتماع التي تكونت أفكاره خلال متابعته الدورية للعمل خلال الفترة السابقة، وكانت من أهم النقاط التي تم طرحها للنقاش هي عملية توزيع المهام علي مسئولي غرفة الطوارئ، حيث قام بتكليف فرد مسئول عن الرعايات المركزة للكبار، وتكليف فرد آخر مسئول عن رعايات الأطفال، والحضانات، وفرد ثالث مسئول عن مجموعات التواصل الاجتماعي التي تضم أهالي المحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه جاء ذلك بهدف المتابعة الدقيقة واللحظية لأسرة العنايات المركزة والوقوف علي أي سرير عناية مركزة غير مستخدم في أي وقت، وبالتالي تقليل مدة الانتظار، وتقديم أفضل مستوي من الخدمة الطبية للمواطنين، وأن يستشعر المواطن هذه الخدمة بنفسه.

كما أوصي وكيل الوزارة، بعرض جميع بيانات غرفة الطوارئ عليه بشكل دوري كل 12 ساعة من خلال مدير إدارة الطوارئ، والمكتب الفني لوكيل الوزارة، ووتضم البيانات عدد حالات الانتظار وعدد الحالات التي تم تسكينها، والمعوقات التي تواجه العاملين بالغرفة، مشيرا إلى أنه لا تجاوز في ترتيب الحالات داخل قوائم الانتظار إلا في حالة خطورة حالة المريض، وذلك بالتنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة.

ووجه، بتشكيل لجنة فنية تخصص المرور علي وحدات الرعاية المركزة ولجنة مماثلة للمرور علي عنايات الأطفال والحضانات لمراجعة حالات الحجز ومطابقة الأدلة الاسترشادية لدخول الحالات ومدي تطبيقها، من أجل الاستغلال الأمثل لأسرة العنايات، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات، والدكتور يوسف عرابي مدير دارة الطوارئ وفريقه المعاون، والدكتورة عزة سامي مسئول الحضانات، والدكتور محمد سعيد مسئول العنايات المركزة، والدكتورة علا جلال من المكتب الفني لوكيل الوزارة.