صحة الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية فى القوافل الطبية خلال عام 2023

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان إدارة القوافل الطبية، بإشراف الدكتور احمد عبد الحكيم، تصدر محافظات الجمهورية، في الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية 100 يوم صحة، في تقديم الخدمة الطبية خلال عام 2023.

أوضح انه تم توقيع الكشف الطبي على 161 ألفا و 181 مواطن بالمحافظة، وذلك في التخصصات الطبية المختلفة، والبالغ عددها 13 تخصص وهم "الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، النساء والتوليد، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، العظام، الأسنان، الجلدية، الروماتيزم والتأهيل، المسالك البولية"، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت مساء أمس عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان لـ 2 مليون و259 الف و846 مواطنا، من خلال 1936 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير الماضي 2023 وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري، ضمن حملة "100 يوم صحة"، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، أعلن قيام الفرق الطبية بقسم المناظير بمستشفى بلبيس المركزي، بقيادة الدكتور محمد نور الدين رئيس الوحدة والمشرف العام لمناظير المديرية، والدكتور رفعت الصعيدي استشاري الكبد والحميات، والدكتور سامح بدر استشاري مناظير الجهاز الهضمي، والدكتورة بسنت القللي طبيب مقيم كبد وجهاز هضمي، بإشراف الدكتور وائل حلمي مدير المستشفى، بإجراء منظار معدة تشخيصى لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بوحدة الأطفال الجديدة، كانت تعاني من قيء دموي، وتم التعامل مع قرحة نازفة بالاثني عشر، هذا بالإضافة إلى إجراء منظار لحالة تعاني من دوالي بالمعدة عالية الخطورة وتم الحقن باستخدام حقن الاماكريل، وحالة أخرى تعاني من براز مدمم وتم ربط دوالي المريء عالية الخطورة، هذا بالإضافة إلى إجراء مناظير مرارية بقسم الباطنة بالمستشفى، وذلك ضمن عدد 2 لستة مناظير بإجمالي 14 حالة، وجميع الحالات بحالة جيده ومستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى.